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Минобороны РФ сменило командующего российской группировкой в Сирии

Российскую группировку возглавил замначальника Генштаба ВС РФ Александр Чайко, сообщают "Ведомости"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Новым командующим российской группировкой в Сирии стал заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко, который сменил на этой должности командующего ВДВ Андрея Сердюкова, сообщает газета "Ведомости".

"В Сирии сменился командующий российской группировкой войск: место командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, занимавшего этот пост с апреля, занял заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко", - пишет газета.

Источник издания, близкий к Минобороны, уточнил, что кадровые перестановки произошли в сентябре и связаны с окончанием срока командировки Сердюкова.

Российские военные ранее подтвердили возвращение командующего в Россию. На прошлой неделе департамент информации Минобороны РФ сообщал, что генерал-полковник Сердюков посетил гвардейское Ивановское воздушно-десантное соединение в ходе рабочей поездки.

Командующий ВДВ возглавлял российскую группировку сил с апреля 2019 года. Сменивший его генерал-лейтенант Чайко ранее также проходил службу в Сирии, занимая в начале кампании должность начальника штаба.

"Сейчас его основной задачей является работа, связанная с соблюдением российско-турецких договоренностей на северо-востоке Сирии, где размещена зона проведения турками операции "Источник мира", - пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к российскому Генштабу источник.

Минобороны РФ Сирия Александр Чайко Андрей Сердюков

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