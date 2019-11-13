Посольство Армении осудило депутата, закрасившего доску Гарегину Нжде в Армавире

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Посольство Армении в Москве выразило возмущение в связи с тем, что в Армавире депутат городской думы Алексей Виноградов закрасил черной краской мемориальную доску герою Армении Гарегину Нжде, в годы Второй мировой сотрудничавшему с вермахтом. Дипломаты предупредили, что такие действия могут привести к межнациональному напряжению.

Поступок депутата, который закрасил доску, установленную на территории храма Армянской Апостольской церкви (ААЦ), они назвали "проявлением самоуправства" и "актом вандализма".

Памятную доску Гарегину Ндже (Тер-Арутюняну) установили в Армавире в 2012 году. Издание "Новости Армении" называет его выдающимся армянским государственным деятелем и мыслителем, автором учения о защите национальной идентичности армянского народа и об объединении этого народа на территории его исторической родины.

В годы Второй мировой войны Нжде участвовал в создании армянских военизированных частей в составе вермахта. Советская армия застала его в Болгарии. Он был арестован советской военной контрразведкой, перевезен в СССР и обвинен в сотрудничестве с гитлеровской Германией, расстрелах красноармейцев и пленных коммунистов и приговорен к смертной казни, которую заменили на 25 лет лишения свободы. Он умер в 1955 году во Владимирской тюрьме.

В октябре 2019 года вопрос об отношении Еревана к Нжде на саммите СНГ поднимал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он тогда напомнил, что главы стран Содружества не раз выступали против фашистов, однако прежнее руководство Армении установило в центре Еревана памятник Нжде, а новая власть его не демонтировала.

11 октября депутат Госдумы Дмитрий Савельев заявил "Интерфаксу", что был возмущен, когда узнал, что в Армавире установили мемориал Нжде. Он назвал это уголовным преступлением.