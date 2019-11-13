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Неизвестный ограбил два офиса микрозаймов в Екатеринбурге

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Екатеринбурга разыскивает налетчика, который накануне совершил два разбойных нападения на офисы микрозаймов.

В пресс-службе городского УМВД сообщили в среду агентству "Интерфакс", что у грабителя в руках был "предмет, похожий на пистолет".

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия). На места происшествий выезжали следственно-оперативные группы полиции, изъяты съемки с камер видеонаблюдения.

Обе фирмы расположены в одном микрорайоне города.

В СМИ сообщается, что, по предварительным данным, грабитель вынес более 50 тыс. рублей.

Екатеринбург

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