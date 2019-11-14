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Ангар с нефтепродуктами загорелся в Самарской области

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Емкости с нефтепродуктами горят в здании ангарного типа в Ставропольском районе Самарской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Отмечается, что сигнал о возгорании поступил в 00:18 (23:18 мск).

По данным ведомства, площадь возгорания составляет 420 кв. м., "объявлен повышенный ранг вызова".

Погибших и пострадавших, как и угрозы населенным пунктам нет.

По предварительным данным, ангар принадлежит частному предприятию.

Самарская область МЧС

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