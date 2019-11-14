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11-летний мальчик умер в школе в Хабаровске

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Одиннадцатилетний ребенок умер в школе №58 в Хабаровске, возбуждено уголовное дело, сообщается в четверг на сайте следственного управления СКР по региону.

"По предварительным данным, 11-летний ученик утром пришел в школу, еще до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Несмотря на комплекс мер, проведенных прибывшей бригадой скорой помощи, мальчик скончался в медицинском кабинете", - говорится в сообщении.

Следователи по данному факту возбудили уголовно дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Прокуратура также начала проверку после смерти ребенка. Надзорное ведомство установит соблюдение условий пребывания в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи мальчику.

Хабаровск

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