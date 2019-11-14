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Житель Копейска получил условный срок за продажу телефонных баз

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Челябинской области суд приговорил жителя Копейска к двум годам условно за продажу базы номеров клиентов сотовых операторов, сообщили в областном управлении ФСБ.

Суд признал его виновным в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Суд и следствие установили, что он покупал базы у сотрудников операторов мобильной связи и затем перепродавал. Более чем за год он получил номера нескольких сотен абонентов. В пресс-службе УФСБ уточнили, что мобильным операторам рассказали о сотрудниках, которые продавали базу. Некоторые из них уже также осуждены.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ.

Копейск ФСБ Челябинская область

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