КС разрешил проводить богослужения в жилых помещениях, но с оговорками

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ разрешил периодические богослужения на земельном участке и в размещенном на нем жилом помещении, если это помещение не будет превращено в культовое, а останется жилым.

Дело рассматривалось по жалобе жительницы Ростовской области Ольги Гламоздиновой, которая является прихожанкой Церкви христиан адвентистов седьмого дня в поселке Веселый.

У нее есть участок площадью в 13 соток и жилой дом. В январе 2017 года женщина предоставила по договору безвозмездного пользования имуществом адвентистам свой дом для проведения богослужений на 4 часа в неделю.

Также она согласилась на внесение в ЕГРЮЛ адреса этого дома в качестве юридического адреса религиозной организации.

В сентябре 2017 года райотдел управления Росреестра по Ростовской области привлек Гламоздинову к административной ответственности и оштрафовал на 10 тыс. рублей за нецелевое использование земельного участка. Суды законность этого решения подтвердили.

Гламоздинова обратилась в КС.

Дело заявительницы было рассмотрено 8 октября. В четверг суд огласил постановление.

Как сообщает пресс-служба суда, земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства предполагает в числе прочего размещение жилого дома, в котором могут беспрепятственно совершаться богослужения, религиозные обряды и церемонии. Это согласуется с предназначением жилья, призванного удовлетворять не только материальные потребности граждан, но и их духовные интересы, в том числе духовные нужды верующих.

С согласия собственника жилья возможна и государственная регистрация религиозной организации по адресу жилого объекта недвижимости.

Дело заявительницы подлежит пересмотру, постановил суд.

Судья-докладчик Людмила Жаркова, комментируя журналистам решение КС, отметила, что суды общей юрисдикции, вынося решение по таким делам, должны обращать на степень трансформации целевого использования помещения. Если помещение становится местом постоянной деятельности религиозной организации, а не по 4 часа в неделю, можно говорить о его нецелевом использовании. Жилое помещение не должно превращаться в культовое.