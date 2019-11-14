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В Кургане из-за подгоревших блинов эвакуировали торгово-развлекательный центр

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Пушкинский" в Кургане утром в четверг эвакуировали из-за сработавшей в здании пожарной сигнализации.

Пресс-служба Главного управления МЧС по региону уточняет, что из ТРЦ было эвакуировано 160 человек, из них 30 детей.

Сотрудники МЧС проверили здание и выяснили, что произошло ложное срабатывание сигнализации из-за подгоревших на фуд-корте блинов.

Курган

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