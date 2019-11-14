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Ребенок сбежал из инфекционной больницы на Ставрополье

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае 11-летний школьник самовольно покинул инфекционную больницу, где он находился на лечении.

Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, полиция и волонтеры ведут поиски ребенка.

По данным полиции, мальчик сбежал из больницы вечером 13 ноября и до сих пор неизвестно, где он может находиться.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят сообщить в органы внутренних дел.

Ставропольский край

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