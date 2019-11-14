Экс-начальник калужской колонии осужден на 8 лет за взятки от осужденного

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда подтвердила приговор бывшему начальнику ИК-4 УФСИН региона, получившему за взятки 8 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура области.

Пятидесятилетний уроженец Тульской области в августе этого года был осужден приговором Дзержинского районного суда по пункту "в" части 5 статьи 290, части 3 статьи 290, части 1 статьи 286 УК РФ (получение взяток и превышение полномочий). Он не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, но решение первой инстанции оставлено без изменения.

Как установило следствие, начальник колонии №4 в городе Медынь Калужской области получал от осужденного взятки - стройматериалы, мебель, транспортные услуги, шубу, парфюм, картину и даже бесплатную аренду квартиры в Москве - на сумму более 600 тыс. рублей.

За это обвиняемый подписывал заключенному положительные характеристики с выводом о целесообразности условно-досрочного освобождения, не налагал на него дисциплинарные взыскания, ходатайствовал о смягчении наказания и оказывал покровительство.

Кроме того, начальник колонии за 50 тыс. рублей разрешил осужденному покинуть место отбывания наказания и съездить в Москву. Это следствие расценило как превышений полномочий.