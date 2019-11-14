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Детский омбудсмен выступила против идеи Жириновского о ликвидации органов опеки

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила против предложения о ликвидации органов опеки и попечительства в России, о котором ранее высказался руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

"Я не поддерживаю экстремистских, экстремальных решений в отношении семьи, детей. Реформировать (органы опеки - ИФ) - надо, это точно. Но ребенок не чемодан, который можно переставить из одного угла в другой. А семья не абстракция, которую можно сначала отключить от питания и потом подключить к другой розетке", - сказала Кузнецова журналистам в четверг.

Она отметила, что "в последнее время критика органов опеки стала общим местом, важно, чтобы она вылилась во что-то полезное, а поменять шило на мыло всегда можно". "Это (возможная ликвидация органов опеки - ИФ) вопрос цены. А ценой может стать прерванная преемственность помощи ребенку, комплексной поддержки. Надо сначала точно понять, что должно быть в сопровождении, посмотреть, как должна быть выстроена структура в отношении конкретной семьи", - отметила омбудсмен.

По ее словам, в настоящее время "наращено число задач органов опеки, они не справляются". "Но сейчас есть понимание, как помогать семье, что нужно работать с опережением, не дожидаясь кризиса. Вопрос реформирования - это вопрос наращивания хорошего, редактирования пережитков, деформаций, которые встречаются. Это более тяжелая, сложная работа, но это единственный путь", - добавила Кузнецова.

Накануне, 13 ноября, Жириновский в своем телеграм-канале сообщил, что его фракция подготовит "законопроект о ликвидации органов опеки в России и создании новой организации, которая сможет нормально работать в интересах семей России". "В нынешнем виде опека в России просто не функционирует", - подчеркнул лидер ЛДПР в своем посте.

Анна Кузнецова Владимир Жириновский ЛДПР

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