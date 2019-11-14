Задержан житель Нефтекумска, напавший на детей и учительницу с ножом

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Нефтекумске задержан 63-летний мужчина, которого подозревают в нападении с ножом на детей и учительницу на детской площадке. Как выяснили следователи, он был ранее судим. Сейчас ему вменили покушение на убийство из хулиганских побуждений, сообщила пресс-служба СКР.

Следствие установило, что 9 ноября днем мужчина начал угрожать ножом мальчикам, игравшим на площадке. Он нецензурно ругался и вел себя неадекватно. Мимо проходила учительница начальных классов. Она встала между напавшим и детьми, велела им уходить и попыталась его отвлечь. По версии следствия, он угрожал ей ножом и пытался ударить, но она убежала.

Учительнице помог еще один прохожий, пенсионер МВД, рассказали каналу "Свое ТВ" в ГУ МВД по Ставрополью. По словам очевидцев, напавший угрожал детям, что "всех порежет".

Учительница Мария Аксакалова рассказала журналистам, что она пыталась наладить с напавшим диалог, объяснить, что нужно остановиться и на детей нападать не нужно, но он был невменяем. По ее словам, он пытался ударить ее ножом в лицо и грудь, а она уворачивалась.