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Медведев поддержал идею засчитывать волонтерство как студенческую практику

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложение о том, чтобы участие в волонтерской деятельности могло засчитываться студентам в качестве летней практики.

С соответствующей идеей к главе правительства, председателю "Единой России" обратились во время посещения им штаба "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР). По словам Медведева, во внедрении инициативы в жизнь нет "ничего такого сильно сложного, надо просто посмотреть правовую базу, каким образом эта (студенческая - ИФ) практика регулируется".

По его словам, можно зафиксировать, что участие в волонтерских мероприятиях засчитывается в студенческую практику. "Я думаю, это совершенно нормально, потому что мы раньше засчитывали в такую практику и стройотряды, и некоторые другие вещи. Ну, а чем волонтерская деятельность хуже?" - сказал Медведев.

Медведев прибыл в штаб МГЕР для встречи с активистами, собравшимися на слет по случаю 14-летия организации. Он осмотрел стенды с проектами, реализуемыми молодогвардейцами. Премьеру рассказали о волонтерской деятельности под эгидой МГЕР, также о сотрудничестве с МЧС и Всероссийским студенческим корпусом спасателей - например, о помощи волонтеров пострадавшим от паводка минувшим летом в Иркутской области.

Комментируя предложения о поддержке волонтерской деятельности, Медведев отметил, что некоторые меры можно принять по линии "Единой России" и МГЕР.

"Надо просто подумать, каким образом это движение постоянно поддерживать - это могут быть и какие-то партийные возможности, и гранты. Потому что, уж кому эти гранты давать, как не тем, кто хочет помогать людям? Я думаю, что просто нужно оформлять правильные заявки, и эти гранты мы будем распределять именно для тех, кто готов помогать, готов участвовать в спасательных операциях", - сказал глава российского правительства.

Дмитрий Медведев Молодая гвардия Единой России Единая Россия

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