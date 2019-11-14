Великий князь Георгий Романов попал в ДТП в Петербурге

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Великий князь Георгий Романов, который считается наследником главы Дома Романовых, попал в ДТП в Петербурге. Он не пострадал, но ему пришлось начать дополнительное обследование у врачей, сообщил глава канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.

По его словам, великий князь ехал в микроавтобусе, который ехал по Синопской набережной. Машину занесловлево, она налетела на заграждение трассы и перевернулась вверх колесами. Великий князь был на переднем сиденье и не пострадал "по чистой случайности", отметил Закатов. Если бы автобус занесло в другую сторону, он мог бы упасть в Неву, добавил он.

Георгий Романов приехал в Петербург на культурный международный форум.