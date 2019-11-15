Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за нелегального игорного клуба в спорткомплексе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков снял с должности председателя комитета по имуществу города Анастасию Кузовлеву. Он написал в фейсбуке, что причиной стал нелегальный игровой клуб в культурно-спортивном комплексе "КСК ЗММК" на проспекте Строителей.

Также мэр уволил директора этого клуба Юрия Хастаева. Вместо него назначен зампред комитета по социальной и молодежной политике Юрий Сибиряков. По факту организации игрового клуба мэр распорядился устроить проверку. Сюжет о помещении, оборудованном компьютерами для азартных игр, 13 ноября вышел в эфире телекомпании АТВ.

"Будем менять подход к распоряжению коммерческими площадями, КСК должен стать настоящим спортивным комплексом, где будут проходить соревнования, работать секции для детей и взрослых", - пообещал Шутенков.

Анастасия Кузовлева руководила комитетом по управлению имуществом и землепользованию с 2014 года.