ФАС усмотрела нарушения закона в запланированной в Петербурге транспортной реформе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - УФАС Петербурга вынесло предостережение председателю городского комитета по транспорту Александру Головину и вице-губернатору Эдуарду Батанову о том, что запланированная транспортная реформа может привести к нарушению закона о конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба управления.

В УФАС также считают, что реформа будет противоречить Национальному плану развития конкуренции.

Чиновники собираются ликвидировать коммерческие маршрутные автобусы, а это может привести к закрытию транспортных компаний, "что является ограничивающим конкуренцию действием и может привести фактически к установлению запрета на этот вид деятельности", говорится в сообщении.

Также реформа предусматривает дополнительные требования к транспорту, которые не затронут подвижной состав ГУП "Пассажиравтотранса"- госпредприятие не планирует участвовать в конкурсе, который, по данным СМИ, объявят до конца ноября. Условия конкурса до сих пор не известны. "Пассажиравтотранс" сможет работать на своих маршрутах без конкурса, что создаст для него необоснованное преимущество перед другими предприятиями, указали в ФАС.

ГУП получает автобусы за счет бюджетных средств, а коммерческие перевозчики будут покупать их за свои деньги, что может привести к созданию дискриминационных условий, говорится в сообщении.

Управление обеспокоило запланированное повышение цен на проезд. "В соответствии с положениями Федерального закона о ГУПах, унитарные предприятия создаются для осуществления деятельности в целях решения социальных задач, в том числе для оказания услуг гражданам по минимальным ценам. Таким образом, планируемое повышение платы за проезд, в том числе и на маршрутах СПб ГУП "Пассажиравтотранс", не подпадает под законодательно установленные случаи", - указали чиновники.

Также в УФАС возразили против планов запретить наружную рекламу на общественном транспорте. В управлении считают, что доходы с рекламы могут способствовать удерживанию роста тарифов на проезд. Запланированный запрет вместе с полным отказом от коммерческих перевозок и необходимостью приобретения негосударственными перевозчиками большого количества транспортных средств для участия в конкурсе может привести к еще большему подорожанию билетов.

Администрация Петербурга с 15 июля 2020 года собирается перевести весь общественный транспорт на работу по регулируемому тарифу. Предполагается, что с частными перевозчиками будут заключать госконтракты, перевозки будут субсидироваться бюджетом, а транспорт частников будет встроен в маршрутную сеть. Маршрутки в классическом понимании исчезнут.

Баланс объемов городских перевозок между государственными и частными структурами - 38% на 62% соответственно - в рамках реформы менять не планируется.