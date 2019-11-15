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Петербургского сайентолога освободили после 2,5 лет ареста

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отказался продлить до 19 февраля арест одного из учредителей региональной сайентологической церкви Ивана Мацицкого. Его освободили под запрет определенных действий, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Мацицкий был арестован в июне 2017 года.

Следователи заявили в суде, что их работу дезорганизовали адвокаты и в результате фигурантам дела были предъявлены обвинения в разных редакциях. Поэтому следователям пришлось формулировать обвинения заново и перепредъявлять. На этом основании они просили продлить арест Мацицкому.

Защита просила перевести его под домашний арест или освободить под запрет определенных действий.

Мацицкий и несколько других участников сайентологической организации проходят по уголовному делу о разжигании ненависти и о незаконном предпринимательстве.

По версии следствия, сайентологи унижают достоинства людей, которые выходят из лона церкви и которых определяют как "лиц, доставляющих неприятности". За счет проведения сайентологических программ обвиняемые получили с января 2013 года до 21 июня 2016 года 276 264 612 рублей, что составляет особо крупный размер, установило следствие ФСБ.

Петербург Иван Мацицкий сайентологи

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