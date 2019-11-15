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Лебедя, замерзавшего в полынье в 20-градусный мороз, спасли под Тобольском

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС по Тюменской области и добровольцы спасли лебедя, который оказался в замерзающей полынье в 20-градусный мороз вблизи села Байкалово под Тобольском.

Пресс-служба Главного управления регионального МЧС сообщила в пятницу, что спасателям о замерзающем лебеде накануне по телефону рассказал местный житель, который отметил, что птица плавает там уже около двух недель. По его словам, вокруг полыньи он заметил множество лисьих следов - хищники охотились на ослабленного лебедя.

Птицу достали из воды с помощью рыбацких сетей и веревок, на людей она реагировала спокойно. Лебедя осмотрели и решили оставить в теплом вольере частного подворья до весны, когда его выпустят в природу.

Тюменская область

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