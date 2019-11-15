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Россиянка потребовала от поставщика БАДов компенсацию в 15 млрд рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление, подательница которого – Нина Якович - требует взыскать с международной организации по распространению медицинских препаратов и пищевых добавок "Формула здоровья и красоты" более 15 млрд рублей, свидетельствует картотека арбитражных дел.

Пока заявление оставлено без рассмотрения, так как к исковому заявлению не приложены все документы, обосновывающие возможность обратиться в арбитражный суд.

Скорее всего, суд решит, что рассмотрение претензий Якович ему неподведомственно. Арбитражные суды созданы для разрешения бизнес-споров, но истица, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", индивидуальным предпринимателем или участником юридического лица не является.

Если арбитражный суд откажется рассматривать иск Якович, она сможет обратиться в суд общей юрисдикции.

Что касается ответчика, то сейчас в российском Едином государством реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) нет компании под названием "Международная организация по распространению медицинских препаратов и пищевых добавок "Формула здоровья и красоты".

Одноименное общество с ограниченной ответственностью в 2017 году было присоединено к ООО "Фармат", а эта компания в 2018 году была исключена из ЕГРЮЛ по решению Федеральной налоговой службы как не ведущая деятельности.

В период своего существования "Формула здоровья и красоты" уже неоднократно становилась ответчиков в рамках судебных споров. Один из таких споров – дело Раисы Крохиной - дошел до Верховного суда РФ. Истица в апреле 2016 года по радио услышала рекламную информацию о продаже "Формулой здоровья и красоты" лекарственных препаратов, которые должны были ей помочь, позвонила в компанию, сотрудники которой убедили ее сделать покупки на 365 000 рублей.

Улучшения состояния здоровья, однако, не произошло, но когда Крохина пошла в суд, то сначала проиграла – Черемушкинский райсуд и Мосгорсуд определили, что покупала она не лекарства, а БАДы, которые помочь ей не могли. Верховному суду пришлось отменять эти решения.

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