Россиянка потребовала от поставщика БАДов компенсацию в 15 млрд рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление, подательница которого – Нина Якович - требует взыскать с международной организации по распространению медицинских препаратов и пищевых добавок "Формула здоровья и красоты" более 15 млрд рублей, свидетельствует картотека арбитражных дел.

Пока заявление оставлено без рассмотрения, так как к исковому заявлению не приложены все документы, обосновывающие возможность обратиться в арбитражный суд.

Скорее всего, суд решит, что рассмотрение претензий Якович ему неподведомственно. Арбитражные суды созданы для разрешения бизнес-споров, но истица, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", индивидуальным предпринимателем или участником юридического лица не является.

Если арбитражный суд откажется рассматривать иск Якович, она сможет обратиться в суд общей юрисдикции.

Что касается ответчика, то сейчас в российском Едином государством реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) нет компании под названием "Международная организация по распространению медицинских препаратов и пищевых добавок "Формула здоровья и красоты".

Одноименное общество с ограниченной ответственностью в 2017 году было присоединено к ООО "Фармат", а эта компания в 2018 году была исключена из ЕГРЮЛ по решению Федеральной налоговой службы как не ведущая деятельности.