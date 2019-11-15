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Житель Череповца с криптофермой в гаражах похитил электричество почти на 1 млн рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Житель Череповца оборудовал в двух гаражах криптоферму и похитил электричество почти на 1 млн рублей, сообщает пресс-служба "Вологдаэнерго" - филиала ПАО "МРСК Северо-Запада".

Сотрудники компании обнаружили хищение во время рейда по снятию показаний с приборов учета электроэнергии в Череповецком районе Вологодской области.

Выяснилось, что мужчина оборудовал в двух гаражах криптоферму площадью 100 кв.м с компьютерами для майнинга криптовалюты. Сначала он платил за используемое электричество, а потом перестал. Как оказалось, мужчина незаконно изменил конструкцию электросчетчика, установив на него управляемый дистанционно прибор, который искажал фактические значения потребляемой электроэнергии. Специалисты подсчитали, что всего он похитил электричество на 928 202 рубля.

Энергетики направили материалы проверки в полицию, против местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Череповец

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