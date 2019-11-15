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Предполагаемый организатор группы экстремистов арестован в Рязани

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Рязани до 22 декабря 2019 года арестовал подозреваемого в организации организованной экстремистской группы.

Как сообщает пресс-служба суда, уголовные дела в отношении подозреваемого возбуждены статьям "Организация экстремистского сообщества" и "Побои".

По данным следствия, предполагаемый злоумышленник, проповедующий фашизм, предложил разделяющим его взгляды трем своим знакомым и еще нескольким пока не установленным лицам объединиться в преступную группировку. В частности, планировались насильственные действия в отношении антифашистов.

Рязань

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