В Коми полицейский, пьяным въехавший в туалет, получил условный срок

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ижемский районный суд в Коми признал бывшего полицейского виновным в ДТП, в котором пострадал человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональной прокуратуре, по версии следствия, летом этого года сотрудник полиции Ижемского района, употребив спиртное, сел за руль своего автомобиля Mazda 3 и поехал по селу Ижма в компании коллег. На пересечении улиц Чупрова и Семяшкина он не справился с управлением, автомобиль въехал в хозяйственные постройки, стену дома и пристроенный к нему туалет.

После этого мужчина покинул место происшествия. В результате ДТП одному из пассажиров причинен тяжкий вред здоровью: у него переломы бедренной кости и левой ключицы, отметил собеседник агентства.

Как говорится в материалах суда, скрывшийся с места аварии водитель спустя некоторое время вернулся вместе с матерью и, желая скрыть свою причастность к указанному происшествию, сообщил полицейским, что в момент ДТП машиной управляла она.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, раскаявшись в содеянном. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а","б" части 2 статьи 264 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.