Междугородний автобус загорелся на трассе на Алтае

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус, ехавший в Междуреченск из Белокурихи, загорелся в субботу на дороге Бийск-Целинное недалеко от поселка Первомайское, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Предварительно установлено, что в салоне автобуса находилось 20 пассажиров. Водитель, мужчина 1983 года рождения, успел высадить пассажиров", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции разместили пассажиров на ближайшей заправочной станции, куда был направлен запасной автобус из Белокурихи.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, назначены экспертизы.