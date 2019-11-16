Жители пяти сел на Сахалине остались без света из-за аварии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в Холмском районе Сахалинской области, сообщает в субботу Главное управление МЧС по региону.

По данным спасателей, в результате повреждения высоковольтного выключателя на подстанции "Правдинской" произошло отключение линии С-22 "Холмск - Правда".

Без электроснабжения остались пять сел: Правда, Люблино, Зырянское, Серные Источники и Калинино.

В аварийно-восстановительных работах задействовали бригаду Сахалинэнерго в составе десяти человек на четырех единицах техники.