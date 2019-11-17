Семь человек пострадали в ДТП с "маршруткой" в Тамбовской области

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - По уточненным данным, семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием маршрутного микроавтобуса в Знаменском районе Тамбовской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

"По оперативной информации, есть семь пострадавших, все они госпитализированы в городскую клиническую больницу Тамбова", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на трассе Тамбов - Сампур Знаменского района в результате нарушения правил дорожного движения произошёл съезд в кювет с последующим опрокидыванием микроавтобуса "Газель". Всего в салоне находилось 16 человек.

Обстоятельства ДТП выясняются.