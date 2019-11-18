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Из-за обрушения балкона в Астрахани погиб вышедший на него мужчина

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку из-за обрушения балкона в Астрахани, в результате которого погиб один человек и еще один попал в реанимацию, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе управления СКР по Астраханской области.

Балкон четвертого этажа жилого дома на улице Яблочкова обвалился днем 17 ноября. В тот момент на нем находились двое мужчин, их госпитализировали, и утром 18 ноября пострадавший 1980 года рождения умер в больнице. По словам сотрудника пресс-службы, второй пострадавший, житель Ставрополья 1983 года рождения, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Устанавливаются все обстоятельства обрушения балкона. Следствие даст правовую оценке действиям управляющей компании, на балансе которой находится дом.

Астрахань

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