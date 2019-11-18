Глава Ставрополья уволил своего полпреда в муниципалитете за хамство

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Представитель губернатора Ставропольского края в муниципалитете Константин Шишманиди уволен за то, что грубо разговаривал с людьми, которые пришли на прием, сообщает пресс-служба главы региона в понедельник.

"Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров уволил своего представителя в муниципалитете за некорректное общение с гражданами. Глава края уведомил Константина Шишманиди о его освобождении от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на планерке правительства края губернатор попросил включить опубликованный в социальной сети видеофрагмент личного приема граждан, который проводил Шишманиди. Владимиров отметил недопустимость такого "некорректного и резкого стиля ведения диалога с жителями", который был запечатлен на видеозаписи.

"Такое поведение - показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своей болью. Это никак не соотносится с тем, что я требую от своей команды. Прошу всех очень внимательно отнестись к этой ситуации. К вам на прием приходят не для того, чтобы вы указывали на дверь, а для того, чтобы решить проблемы, которых очень много. Будете выгонять людей - буду выгонять вас", - сказал Владимиров.

Шишманиди был назначен представителем губернатора по Минераловодскому городскому округу, городам Лермонтов и Пятигорск в апреле 2018 года.