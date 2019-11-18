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Россияне максимально охладели к Трампу

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Большинство россиян оценивают отношения между Россией и США как "напряженные"; более половины граждан РФ считают, что Москве следует активизировать сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности; кроме того, рекордное большое число россиян выразили свое безразличие к президенту США Дональду Трампу, следует из результатов опроса ВЦИОМ, поступивших в "Интерфакс" в понедельник.

"Абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе, как и год назад (86% в 2018 году). Россияне в основном характеризуют данные отношения как "напряженные" (52%), "прохладные" (20%) или "враждебные" (13%)", - говорится в сообщении пресс-службы ВЦИОМ.

При этом 52% россиян считают, что Москве следует активизировать сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности, отмечается в сообщении. "Следующими по счету - нужно активизировать культурные (47%) и политические связи (45%). Реже всего россияне называли сотрудничество в сфере образования (39%), треть россиян (30%) придерживаются мнения, что ничего менять не надо, 17% - его нужно сократить. По сравнению с прошлым годом, доля россиян, считающих необходимым активизировать сотрудничество с США по всем сферам, понизилась", - говорится в сообщении.

Как следует из результатов опроса, больше половины россиян (53%) безразлично относятся к Трампу. Данное значение стало максимальным за весь период мониторинга, уточняется в сообщении. Чаще безразличие высказывает молодежь 18-24 лет (71%), а среди старшего поколения 45-59 и 60+ лет преобладают негативные оценки (по 37%).

Отрицательно к американскому президенту относятся почти треть россиян (32%), положительно - 11% населения России, этот показатель неуклонно снижался с марта 2017 года, когда он составлял 38%.

По данным ВЦИОМ, почти каждый второй россиянин считает, что отношения между двумя странами останутся без изменений (47%), эта доля увеличилась на 10 процентных пунктов за последний год (37% в 2018 году).

"Положительно настроенных россиян в сторону улучшения отношений между Россией и США почти ровно столько же, сколько и отрицательно настроенных (19% против 20%), однако в 2018 году доля позитивно настроенных россиян была выше на 8%", - отмечается в пресс-релизе.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 октября. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ВЦИОМ США Дональд Трамп

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