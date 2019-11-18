В ГИБДД объяснили высокую смертность на дорогах РФ их длиной и размером страны

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава Госавтоинспекции Михаил Черников назвал хорошими успехи российских властей в борьбе со смертностью на дорогах, но добавил, что проблемы, перечисленные спецпосланником ООН по безопасности дорожного движения, по прежнему актуальны в РФ.

В то же время Черников подчеркнул, что в России "очень большая протяженность дорог, более полутора миллионов километров". "Конечно же, Российскую Федерацию очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшую площадь и протяженность автодорог", - сказал он, комментируя высказывания спецпосланника генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о сохраняющейся высокой смертности на дорогах РФ.

"В первую очередь хотелось бы сказать, что мы очень активно находимся на площадке Организации объединенных наций, участвуем, очень плотно работаем со спецпосланником (Тодтом - ИФ)", - сказал Черников в понедельник.

Глава ГИБДД РФ отметил, с 2009 года удалось снизить смертность на дорогах в два раза.

При этом Черников отметил, что перечисленные Тодтом проблемы, такие как отвлечение водителей на смартфоны, управление в нетрезвом виде и изъяны в образовании водителей, "существуют во всех странах Европы".

Ранее в СМИ появился комментарий Тодта, который заявил, что причиной высокой смертности на российских дорогах являются изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование телефонов водителями и недостатки в правовом преследовании нарушителей.

Тодт добавил, что Россия "всегда была активной и весьма заинтересованной в том, чтобы быть в числе лидеров в обеспечении дорожной безопасности".