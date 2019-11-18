Зампрокурора уволен в Дагестане за пьяное вождение
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Главный прокурор Дагестана Алексей Ежов уволил заместителя прокурора Табасаранского района, задержанного нетрезвым за рулем автомобиля, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
"Заместитель прокурора Табасаранского района Дагестана Садулла Казимов был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Казимов сегодня уволен приказом главного прокурора Дагестана Ежова", - сказал собеседник агентства.
"Уволить из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора", - говорится в приказе главы надзорного ведомства республики.