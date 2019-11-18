Поиск

Зампрокурора уволен в Дагестане за пьяное вождение

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Главный прокурор Дагестана Алексей Ежов уволил заместителя прокурора Табасаранского района, задержанного нетрезвым за рулем автомобиля, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Заместитель прокурора Табасаранского района Дагестана Садулла Казимов был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Казимов сегодня уволен приказом главного прокурора Дагестана Ежова", - сказал собеседник агентства.

"Уволить из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора", - говорится в приказе главы надзорного ведомства республики.

Дагестан

Новости

Яндекс.Мозг - за структуру владения компанией ответит коллективный интеллект. Обобщение

Яндекс.Мозг - за структуру владения компанией ответит коллективный интеллект. Обобщение

Что произошло за день: понедельник, 18 ноября

Замдиректора ФСИН написал заявление об отставке

В Думе призвали не допустить перевода компаниями на режим НПД своих сотрудников

Старейшая на рынке УК "КапиталЪ" сдала лицензию

Старейшая на рынке УК "КапиталЪ" сдала лицензию

Фигуранту дела о взрыве в метро Петербурга стало плохо во время суда

Депутаты Черняховска убрали с герба города незаконные знаки

Бутиной предложили работу в международном комитете Госдумы

Медведев заявил о необходимости внедрить в портал госуслуг ряд новых функций

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки

Депутат Горелкин отзовет свой законопроект для доработки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');