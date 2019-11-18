Минприроды посчитало ежегодное потребление батареек в России

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Минприроды РФ надеются на выработку системного подхода к утилизации батареек, которых в России в год потребляется порядка 1 миллиарда.

"Мы заинтересованы в выработке системного подхода. Речь идёт об опасных отходах, которые образуются в каждом доме на всей территории страны в немалых объёмах", - заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин по итогам состоявшегося в понедельник на площадке Общероссийского народного фронта "круглого стола" по теме реформирования системы обращения с отходами, в том числе опасными, в структуре ТКО в виде батареек.

Как сообщили в Минприроды, по предварительным подсчетам, в России в год потребляется 1 миллиард батареек. При этом современные перерабатывающие мощности для данного вида отходов созданы только в Челябинской и Ярославской областях.

В повестке Минприроды России и федерального оператора - создание комплексной системы управления опасными отходами в стране. Первые модели системного сбора, транспортировки и переработки батареек могут быть внедрены в регионах уже в 2020 году, сообщается на сайте ведомства.

Как заявил глава Минприроды, реформа системы ТКО в стране идёт, отрасль управления опасными отходами после определения федерального оператора (распоряжением правительства РФ на прошлой неделе таким правом наделена компания ФГУП "РосРАО") также начинает выстраиваться. Важно, чтобы все наши преобразования проводились эволюционно, поэтапно и максимально с учетом экспертного мнения. Для того чтобы решить вопрос со сбором и переработкой батареек, мы также должны создать работающую систему с заинтересованными участниками", - отметил Кобылкин.

В настоящее время Минприроды России разработан проект приказа, который содержит требования к организации накопления и сбора по шести группам однородных отходов I - II классов опасности, в том числе образующихся у граждан. Документ по итогам общественных обсуждений дорабатывается по поступившим предложениям и замечаниям.

В 6 групп, помимо батареек, входят также отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств, отходы шин, покрышек, камер автомобильных, оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства и пр. Все эти отходы включены в перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, и в перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств (по системе РОП).

К требованиям по батарейкам относятся: раздельное от ТКО накопление, особые параметры к местам и ёмкостям для накопления, транспортирование, утилизация, обезвреживание и прочие условия. Хранение отходов батарей и аккумуляторов осуществляется операторами.

"Один из самых сложных вопросов - это передача батареек гражданами в сервисные, торговые сети или операторам", - отмечают в Минприроды.

С учётом действующего законодательства сегодня с этим вопросом соприкасаются и управляющие организации, и региональные операторы по обращению с ТКО, и определенный правительством РФ федеральный оператор по обращению с отходами I - II классов опасности и производители в рамках РОП.