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Арест дагестанского депутата Раджабова продлили на три месяца

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Советский суд города Махачкалы продлил арест депутату Народного собрания Дагестана Фикрету Раджабову, подозреваемому в участии в преступном сообществе, которое занималось земельными махинациями, сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Раджабова на три месяца - до 15 февраля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на такой же срок продлен арест и другим фигурантам уголовного дела - экс главе регионального Росреестра Шамилю Гаджиеву и двум другим бывшим сотрудникам администрации города.

Раджабов был арестован Советским районным судом Махачкалы 24 мая по делу о причастности к ОПС, которая занималось незаконными земельными отчуждениями. Его арест был продлен до 15 ноября.

Верховный суд Дагестана 1 августа смягчил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Как только он вышел из СИЗО, следственные органы вновь его задержали в рамках нового уголовного дела по статье "мошенничество".

22 мая 2019 года в домах депутата Народного собрания, бывшего руководителя правового управления Махачкалы Раджабова и других бывших работников администрации города силовики провели обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконных отчуждениях земельных участков. После этого депутат был задержан.

По данным следствия, Раджабов, управляя правовым отделом администрации города, незаконно оформил на разных людей тысячи земельных участков.

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