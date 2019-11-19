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Циклон нарушил энергоснабжение в пяти районах юга Сахалина

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Нарушено энергоснабжение в 12 населенных пунктах пяти районов юга Сахалина при прохождении циклона, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

По ее данным, на утро вторника обесточены села - Песчаное Анивского района, Белинское и Парусное Томаринского района, Ясноморское и Ватутино Невельского района, Павино Холмского района, Лесное Корсаковского района. Частично нарушено энергоснабжение в городе Холмске, в селах Симаково и Костромское Холмского района, Третья Падь и Раздольное Корсаковского района.

Пресс-служба сообщает что, получив предупреждение о предстоящем циклоне, в "Сахалинэнерго" накануне был введен режим повышенной готовности. На период прохождения непогоды установлено круглосуточное дежурство руководящего состава энергокомпании.

Жителей региона просят соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них в экстренные оперативные службы.

Как сообщалось, Сахалинская область в ночь на вторник оказалась под влиянием очередного циклона.

Сахалинская область

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