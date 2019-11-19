Трое погибших найдены после пожара в частном доме в забайкальском селе

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин и женщины, тела которых найдены минувшей ночью при тушении пожара в частном доме в селе Кыра Забайкальского края, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

"Установлены личности погибших, это 36-летняя женщина и двое мужчин 56 и 43 лет. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. По основной версии, причиной гибели людей стал несчастный случай, по предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности газовой плиты, говорится в сообщении.