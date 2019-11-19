Пенсионерка потеряла 1,5 млн рублей в попытке заработать на биржевых сделках

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - На Камчатке возбуждено уголовное дело об афере почти на 1,5 млн руб., жертвой которой стала 66-летняя жительница Петропавловска-Камчатского, сообщает во вторник пресс-служба управления МВД по Камчатскому краю.

"Дело возбуждено по ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.

Обратившаяся в полицию женщина рассказала, что в мае этого года ей позвонил незнакомец, представившийся специалистом фондового рынка. Он предложил пенсионерке инвестировать сбережения в биржевые сделки.

Горожанка поверила, что сможет быстро разбогатеть. Она дала постороннему удаленный доступ к своему компьютеру и банковским счетам.

"На компьютере у нее появился виртуальный счет, на котором постоянно увеличивалась сумма дивидендов, создавая иллюзию роста капиталовложений", - сказано в сообщении.

Кроме того, женщина переводила деньги, якобы, за услуги брокеров.

В октябре женщина попросила выплатить ей положенные проценты, но получила отказ, после чего заподозрила, что ее обманывают.

"В общей сложности со счетов потерпевшей похищено 1 млн 479 тыс. рублей", - подчеркивают в полиции.