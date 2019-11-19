Поиск

Пенсионерка потеряла 1,5 млн рублей в попытке заработать на биржевых сделках

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - На Камчатке возбуждено уголовное дело об афере почти на 1,5 млн руб., жертвой которой стала 66-летняя жительница Петропавловска-Камчатского, сообщает во вторник пресс-служба управления МВД по Камчатскому краю.

"Дело возбуждено по ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.

Обратившаяся в полицию женщина рассказала, что в мае этого года ей позвонил незнакомец, представившийся специалистом фондового рынка. Он предложил пенсионерке инвестировать сбережения в биржевые сделки.

Горожанка поверила, что сможет быстро разбогатеть. Она дала постороннему удаленный доступ к своему компьютеру и банковским счетам.

"На компьютере у нее появился виртуальный счет, на котором постоянно увеличивалась сумма дивидендов, создавая иллюзию роста капиталовложений", - сказано в сообщении.

Кроме того, женщина переводила деньги, якобы, за услуги брокеров.

В октябре женщина попросила выплатить ей положенные проценты, но получила отказ, после чего заподозрила, что ее обманывают.

"В общей сложности со счетов потерпевшей похищено 1 млн 479 тыс. рублей", - подчеркивают в полиции.

Камчатка

Новости

Арестован охранник приамурского колледжа, где студент устроил стрельбу

Арестован охранник приамурского колледжа, где студент устроил стрельбу

Минприроды посчитало ежегодное потребление батареек в России

Минприроды посчитало ежегодное потребление батареек в России

Яндекс.Мозг - за структуру владения компанией ответит коллективный интеллект. Обобщение

Яндекс.Мозг - за структуру владения компанией ответит коллективный интеллект. Обобщение

Что произошло за день: понедельник, 18 ноября

Замдиректора ФСИН написал заявление об отставке

В Думе призвали не допустить перевода компаниями на режим НПД своих сотрудников

Старейшая на рынке УК "КапиталЪ" сдала лицензию

Старейшая на рынке УК "КапиталЪ" сдала лицензию

Фигуранту дела о взрыве в метро Петербурга стало плохо во время суда

Депутаты Черняховска убрали с герба города незаконные знаки

Бутиной предложили работу в международном комитете Госдумы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');