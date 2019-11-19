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В Подмосковье ликвидировали крупнейшую за последние годы нарколабораторию

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую за последние годы нарколабораторию
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Фото: Reuters

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские выявили в Серпуховском районе Подмосковья крупнейшую лабораторию, где производились синтетические наркотики, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, по делу задержаны несколько человек , в том числе граждане Украины. Они выполняли функции химиков-технологов, а также курьер-закладчик. Спустя несколько часов полицейские установили и задержали предполагаемого организатора производства. Все они арестованы судом.

Производственные цеха были оборудованы на месте бывшего фермерского хозяйства на участке в 4 га. Лаборатория способна в течение месяца произвести полторы тонны синтетических наркотиков.

В общей сложности полицейскими было изъято более 100 килограммов наркотиков в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное лабораторное оборудование.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство и оборот наркотических веществ"..

МВД Московская область

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