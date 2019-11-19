В Нижнем Новгороде в Оку вылилась солярка из затонувшего дебаркадера

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В черте Нижнего Новгорода в Оку вылилось около 200 литров дизельного топлива из затонувшего дебаркадера, сообщило областное управления МЧС. Информацию об инциденте ведомство получило 19 ноября.

Двухэтажный дебаркадер частично затонул в районе улицы Марата, под воду ушел первый этаж. Никто не пострадал. Дебаркадер перед инцидентом не экспулуатировался. Угрозы пожара не возникло.

В МЧС занимаются ликвидацией последствий происшествия. Туда отправили 25 человек и 7 единиц техники.