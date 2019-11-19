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Минюст предложил расширить доступ приставов к кредитной истории россиян

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минюст предложил наделить судебных приставов полномочиями получать детализации телефонных переговоров и переписку, а также кредитные истории граждан-должников для административного преследования недобросовестных коллекторов.

Проект соответствующих поправок появился на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, предлагается обязать операторов связи предоставлять Федеральной службе судебных приставов (ФССП) информацию о звонках коллекторов. Кроме того, ФССП могут получить данные о кредитной истории должника, включая закрытую ее часть.

Авторы законопроекта отмечают, что при этом "устанавливается обязанность должностных лиц ФССП России по соблюдению коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны".

Как поясняют в министерстве, эти нововведения нужны в связи с участившимися случаями жалоб должников на коллекторов.

Минюст ФССП

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