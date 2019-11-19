СКР завел дело на украинского военного, приказавшего обстрелять город в ЛНР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) заочно предъявил командиру бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинение в обстреле города в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) летом 2019 года, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как заявила Петренко во вторник "Интерфаксу", обвинение предъявлено командиру 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексею Майстренко. Военный подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ (организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ), пояснила представитель комитета.

По данным СКР, 7 июля 2019 года Майстренко вместе с другими военнослужащими выполнил "заведомо преступные приказы вышестоящего командования" и приказал обстрелять из тяжелых видов артиллерии калибра не менее 82 мм объекты гражданской инфраструктуры Первомайска, не являющиеся военными целями.

Кроме того, украинские военные обстреляли Первомайск по поручению Майстренко 20 июля, отметили в СКР. "В результате этих обстрелов повреждены жилые дома, пострадали 8 человек, в том числе двое детей. Одна женщина 1965 года рождения от полученных ранений скончалась", - сказала Петренко.