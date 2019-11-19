АТОР заметила резкий рост спроса на новогодние туры вопреки экономической ситуации

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на организованные новогодние туры по России и за рубеж вырос по различным направлениям на 17-50% в 2019 году, несмотря на не слишком хорошую экономическую ситуацию и отсутствие роста доходов населения, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам эксперта, рост спроса на новогодний отдых зафиксировали крупные туроператоры, занимающие существенную долю рынка. "Если в прошлом году общая картина продажи популярных направлений так и не определилась вплоть до середины ноября, так как люди долго думали, в этом году к концу октября сложилась более или менее полная картина спроса", - подчеркнула она.

По словам Ломидзе, в десятке наиболее востребованных направлений у туроператоров - Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия, Индонезия и Малайзия. "Как видите, Европы среди них нет. На всех этих направлениях были акции раннего бронирования плюс все они за редким исключением чартерные. Стоимость тура на Новый год с вылетами 27-28 декабря в отель 3* с завтраками или системой "все включено" - от 40 до 50 тысяч рублей на человека", - добавила эксперт.

По ее словам, для новогодних туров это низкая цена, так как средняя стоимость зарубежных туров на протяжении последних десяти лет составляла тысячу евро, а новогодних - 1,6-1,7 тыс. евро. "Сейчас мы видим, что нижний предел цены опустился ниже тысячи евро. Но таких предложений по 40-50 тысяч рублей не очень много, средняя цена продаваемых туров почти на всех направлениях, за исключением Турции, - порядка 75-80 тысяч на человека", - сообщила Ломидзе.

Она подчеркнула, что среди зарубежных мест для отдыха на Новый год больше 60-65% покупателей организованных туров выбирают пляжные направления и 35-40% - европейские страны.

Ломидзе также пояснила, что отсутствие европейских направлений в первой десятке связано с тем, что на них почти нет чартерных рейсов, а регулярные рейсы подорожали на 10-15% по сравнению с 2018 годом. В результате туры в европейские страны стоят на Новый год от 80-90 тыс. рублей на человека, что дороже, чем на экзотических направлениях. "В результате снижения спроса по европейским странам нет, но и такого прироста, как на Доминикане или Кубе ни одна их них не демонстрирует", - добавила эксперт.