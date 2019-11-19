Начальника по работе с кадрами ГУ МВД заподозрили в получении взятки за повышение

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД Нижегородской задержали по подозрению в получении взятки бытовой техникой. По версии следствия, он получил ее от начальника межмуниципального отдела, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Проверку в его отношении начали по материалам ФСБ. Следствие считает, что взятку он получил в октябре 2019 года. Замен руководитель МО МВД хотел содействия в получении звания полковника полиции на одну ступень выше занимаемой должности.

В отношении подозреваемого возбудили дело о получении взятки должностным лицом в значительном размере. У него дома и на работе прошли обыски. Меру пресечения ему еще не избрали.

Начальник ГУ МВД по региону поручил провести в связи с этим служебную проверку. Если причастность подозреваемого к преступлению подтвердится, его уволят из полиции, сообщили в пресс-службе главка.