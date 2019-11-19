Губернатор Владимирской области обещал наказать за опоры ЛЭП посреди трассы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин потребовал наказать работников дорожной организации из-за установленных посреди трассы в Гороховецком районе линий электропередачи.

Глава региона написал на своей странице вконтакте, что потребовал уволить директора филиала ГУП "ДСУ-3" "Вязниковское дорожное ремонтно-строительное управление", который несет ответственность за столбы посреди дороги. Кроме того, уже отстранен от должности на время проведения проверки гендиректор "ДСУ-3".

Линии электропередачи посреди трассы обнаружили владимирские автомобилисты. Один из них снял видеоролик и выложил его в интернет. Видео вызвало широкий общественный резонанс. На опубликованных кадрах видно, что на отремонтированной проезжей части стоят линии электропередачи, а знаки, предупреждающие водителей о препятствиях, отсутствуют.