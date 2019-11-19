Запуск шести транспортников "Прогресс МС" застрахуют за 997 млн рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Страховые компании "АльфаСтрахование" и "Мегарусс-Д" (коллективный участник) выиграли право на страхование рисков при запусках транспортных пилотируемых кораблей (ТПК), транспортных грузовых кораблей (ТГК) и их стыковках с Международной космической станцией с предложенной ценой 997 млн рублей. Это следует из итогов закупочной комиссии "Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос").

Как сообщалось, по договору будут застрахованы риски гибели имущества при запуске ТГК "Прогресс МС-13" (страховая сумма 2,6 млрд рублей), ТГК "Прогресс МС-14" (2,9 млрд рублей), ТПК "Прогресс МС-16" (3,7 млрд рублей), ТГК "Прогресс МС-15" (1,7 млрд рублей), ТГК "Прогресс МС-16" (2,9 млрд рублей), ТПК "Прогресс МС-17" (3,7 млрд рублей).

Запуски будут осуществлены с Байконура (Республика Казахстан) в 2019 и 2020 годах.

Максимальная цена по договору составляла 1,2 млрд рублей. На участие в конкурсе также подавали заявки "Росгосстрах" и как коллективный участник "СОГАЗ" с "Ингосстрахом".

Этим летом госкорпорация "Роскосмос" приступила к подготовке поправок к закону "О контрактной системе" (N44-ФЗ), согласно которым закупки госкорпорации и организаций ракетно-космической отрасли для обеспечения государственных нужд (включая закупки по гособоронзаказу) должны будут осуществляться закрытыми способами.