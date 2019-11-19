РФ сэкономит 96 млрд руб. благодаря конкурсам по подключению школ и больниц к Сети

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Переход на конкурсную основу в рамках работы по подключению социально значимых объектов (школы, больницы и другие муниципальные учреждения) к интернету до 2024 года позволит сэкономить 96 млрд рублей бюджетных средств, сообщил вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Акимова, сэкономленные средства будут направлены "на реализацию первоочередных задач". В разговоре с президентом вице-премьер отметил, что контракты на подключение соцобъектов к интернету получили 16 различных организаций.

"Мы первые 3 миллиарда (рублей - ИФ) от этой экономии направили уже не на подключение школ, а в 13 регионов - на оборудование школ внутри, для того чтобы развивать сети для доставки образовательного контента", - сказал Акимов.

В июне Акимов называл проведение конкурсов в регионах на строительство сетей связи "ключевым событием года в телеком-индустрии". Впервые заказы были отданы не одному исполнителю - "Ростелекому" , как раньше, а разыграны на конкурсах. "Мы получили рекордное количество заявок", - говорил Акимов.

Согласно паспорту национальной программы "Цифровая экономика РФ", до конца 2024 года 100% социально значимых объектов инфраструктуры должны быть подключены к скоростному интернету: в медицинских учреждениях минимальная скорость должна составлять 10 Мбит/сек, в сельских школах - не менее 50 Мбит/сек, в городских школах - от 100 Мбит/сек.

По данным на конец 2017 года, доля подключенных к интернету соцобъектов составляла около 30,3%, за 2018 год показатели не раскрывались.