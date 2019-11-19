Грузовик с морковью без тормозов протаранил 13 автомобилей в Волгограде

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Волгограде пять человек пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ленина в районе площади Возрождения.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что 30-летний водитель грузовика Scania, который перевозил морковь, протаранил 13 автомобилей.

По словам собеседника, в настоящее время за медицинской помощью обратились пять человек, включая двухлетнего ребенка.

Со слов водителя грузовика, у него отказали тормоза, сообщили в МВД.