Поиск

Грузовик с морковью без тормозов протаранил 13 автомобилей в Волгограде

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Волгограде пять человек пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ленина в районе площади Возрождения.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что 30-летний водитель грузовика Scania, который перевозил морковь, протаранил 13 автомобилей.

По словам собеседника, в настоящее время за медицинской помощью обратились пять человек, включая двухлетнего ребенка.

Со слов водителя грузовика, у него отказали тормоза, сообщили в МВД.

Волгоград ДТП

Новости

Что произошло за день: вторник, 19 ноября

Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров

Госдума приняла в I чтении новую версию законопроекта о развитии виноделия в РФ

Законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию внесен в Госдуму

Законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию внесен в Госдуму

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели мужчин в яме с кипятком в Пензе

Дума одобрила поправку о признании граждан иноагентами

Минюст разъяснил свою позицию по проблеме домашнего насилия в России

Минюст разъяснил свою позицию по проблеме домашнего насилия в России

Минобрнауки предложило защитить обсерватории запретом на строительство

Минобрнауки предложило защитить обсерватории запретом на строительство

Первую в РФ партию электронных паспортов изготовят в первой половине 2020 года

В Татарстане возбудили дело против матери, посадившей ребенка за руль на скорости 130 км/ч

В Татарстане возбудили дело против матери, посадившей ребенка за руль на скорости 130 км/ч
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');