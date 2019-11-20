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Полиция задержала подозреваемую в поджоге церкви в Зеленодольске

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Зеленодольске полицейские вместе с сотрудниками ФСБ нашли и задержали женщину, подозреваемую в поджоге храма Казанской иконы Божьей матери 13 ноября. Оказалось, что она состоит на психиатрическом учете, сообщила пресс-служба МВД Татарстана.

Подозреваемую установили с помощью записей уличных камер видеонаблюдения и показаний очевидцев.

Ей 33 года. Она живет в Зеленодольске и с 2010 года состоит на учете у психиатров. Она дала признательные показания.

По факту поджога церкви возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Осенью 2013 года в Татарстане произошла серия поджогов церквей. В декабре 2013 года МВД Татарстана сообщило о задержании пятерых подозреваемых в поджогах церквей, они оказались исламистами.

МВД ФСБ Татарстан Зеленодольск

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