На стройке в Воронеже упавшие кирпичи убили двух человек

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Двое мужчин получили смертельные травмы при падении кирпичей с 13 этажа строящегося дома на улице Шишкова в Воронеже, сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент на строительной площадке произошел накануне. "При падении кирпичей с 13 этажа строящегося дома были смертельно травмированы двое мужчин в возрасте 26 и 39 лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что погибшие, по предварительным данным, являлись строителями. "Но мы можем сказать, что они работали на стройке, только когда у нас будут документы", - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что это "точно не прохожие"

По данному факту следственными органами СКР по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки.