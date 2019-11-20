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Во Владивостоке задержали молодоженов, открывших стрельбу у ЗАГСа

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Во Владивостоке задержали молодоженов, подозреваемых в стрельбе у здания ЗАГСа в Первомайском районе, сообщила пресс-служба МВД Приморья. Их начали искать после того, как в соцсетях разошлась видеозапись, на которой жених и невеста по очереди стреляют в воздух у машин свадебного кортежа.

Инцидент со стрельбой произошел 16 ноября. Задержанный - 24-летний житель города - заявил на допросе, что до регистрации брака взял в аренду на сутки охолощенные автомат и пистолет. После регистрации они с невестой и их приятель несколько раз выстрелили в воздух на улице. Он заявил полицейским, что раскаивается и просит прощения у жителей Владивостока.

По факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержанным грозит штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

В задержании подозреваемых участвовал автоматчик в бронежилете.

Владивосток МВД

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