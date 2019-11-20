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МИД РФ подтвердил отказ в британских визах двум российским журналистам

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве иностранных дел РФ подтвердили информацию о том, что двум российским журналистам отказали в выдаче британских виз для работы на территории Соединенного Королевства.

Об это заявили в среду "Интерфаксу" в российском внешнеполитическом ведомстве. В пресс-службе посольства Великобритании в Москве "Интерфаксу" сказали, что, как правило, не комментируют "отдельные визовые заявления" и рассматривают их в индивидуальном порядке по существу. Так в дипмисии отреагировали на соответствующие сообщения об отказе российским журналистам в визах, которые прошли в СМИ со ссылкой на информированные источники.

"Мы рады настоящим журналистам со всего мира. В Великобритании созданы одни из самых благоприятных и свободных условий для работы средств массовой информации. Напомним, что из всех заявлений на британскую визу, поданных гражданами России с 1 июля 2018 по 31 июня 2019, 99% были успешны", - сказали в пресс-службе посольства.

Великобритания МИД РФ

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