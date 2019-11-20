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Председатель Верховного суда Татарстана выступил в поддержку смертной казни

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов назвал себя сторонником смертной казни и объяснил, что в отношении отдельных преступлений высшая мера наказания остается единственно возможной. Он сказал это на встрече со студентами Казанского федерального университета, у "Интерфакса" есть аудиозапись беседы.

"Я не говорю, как законники Хаммурапи: око за око, зуб за зуб. Но есть преступления настолько страшные, за которые только высшая мера наказания. Там говорить об исправлении невозможно", - объяснил Гилазов.

Он напомнил о серийных убийцах, таких, как Андрей Чикатило, оставивших "по 50, по 60 трупов", которые убивают детей и издеваются над жертвами. "Разве это соразмерно - пожизненное лишение свободы?" - заявил судья.

Смертная казнь должна применяться в исключительных случаях, считает он.

Гилазов отметил, что и раньше в интервью высказывал такую точку зрения. Ему приходилось выносить смертный приговор четыре раза.

Мораторий на смертную казнь действует с момента вступления России в Совет Европы. В 1997 году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни.

Дискуссия о возвращении смертной казни возобновилась после того, как 9 октября в Саратове была убита девятилетняя девочка.

Татарстан Саратов Верховный суд Татарстана Ильгиз Гилазов

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